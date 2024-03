Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen Als Laie dem Pfarrer gleichgestellt

„Das alles hat mir interessante Einblicke gewährt“, erinnert sie sich. So kam auch früh der Wunsch auf, sich mit Theologie zu beschäftigen. „Ich hätte mir vorstellen können, das zu studieren“, sagt sie. Als dann während der Corona-Pandemie die Freizeitaktivitäten wegbrachen, meldete sich die Wahl-Wipperfürtherin – sie hat sich umgemeinden lassen, um in ihrer alten Gemeinde in der Schloss-Stadt aktiv zu sein – bei der Freien Theologischen Hochschule Hamburg an. Nach dem einjährigen Studium neben der Arbeit erhielt Julia Heidler viele Einblicke in die Theologie: „Es macht mir viel Spaß, mich mit der Bibel zu beschäftigen und mit Kirchengeschichte auseinanderzusetzen.“