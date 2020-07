Hückeswagen vor 20 Jahren : Landeshundeverordnung bringt Gemüter zum Kochen

Hückeswagen Im Juli 2000 musste „ab sofort“ die neue Landeshundeverordnung umgesetzt werden. Dabei war Vieles noch nicht einmal geregelt worden. Bei den Hundebesitzern stießen die neuen Regeln auf Unverständnis und jede menge Ärger.

Große Hunde gehören im Freien an die Leine und sollen im Zweifelsfall einen Maulkorb tragen – das gilt im Juli 2000 als allgemeiner Konsens nach den schrecklichen Überfällen von Kampfhunden auf Menschen in den Wochen zuvor. Seit dem 6. Juli gilt die neue Landeshundeverordnung, doch noch fehlt den Ordnungsämtern das Instrumentarium, diese auch umzusetzen. Geschweige denn, dass die Einhaltung zu kontrollieren wäre. Zu viele Fragen sind offen. Und werden es in den Wochen danach bleiben.