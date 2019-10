Jugendzentrum Hückeswagen : Jugendliche machen bei „Jam Night“ gemeinsam Musik

Hückeswagen Zur „Jam Night“ im Jugendzentrum kamen mehrere befreundete Musiker, die mit den Jugendlichen gemeinsam Musik machten.

Das Freitagsangebot „Your Friday“ des Jugendzentrums richtet sich an Jugendliche ab 16 Jahren. Am ersten Freitag der Herbstferien hatte sich der pädagogische Leiter David Visse ein besonderes Angebot überlegt. „Ich habe mir gedacht, dass es doch schön wäre, wenn die Jugendlichen ein wenig an die handgemachte Musik herangeführt werden könnten“, sagte er. Daher habe er zur „Jam Night“ mehrere befreundete Musiker eingeladen, die mit den Jugendlichen Musik machten.