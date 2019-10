Freiwilliges Engagement in Hückeswagen : Jugendliche Hilfe bei der DRK-Blutspende

Info

Blutspende Der nächste Termin für die DRK-Blutspende in Hückeswagen ist am kommenden Mittwoch, 9. Oktober, von 15 bis 19 Uhr in der Realschule, Kölner Straße 55.

Nachfolge Wer Hans-Peter Propach als Koordinator nachfolgen will, kann sich an Hildegard Kranenberg per Tel. 02261 30929 oder per E-Mail unter kranenberg@oberberg.drk.de wenden.