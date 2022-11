Neuer Vorstand für den Hückeswagener Verein dringend gesucht : Jugendförderverein droht die Auflösung

Ein ausgezeichneter Verein: Im Januar 2018 nahm Roswita Malecha (M.), die Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer der städtischen Jugendpflege, im Heimatmuseum den Liberalen Bürgerpreis für das Jahr 2017 entgegen. Mit ihr freuten sich Angela Freimuth, die damalige Vizepräsidentin des Landtags, und Jörg von Polheim von der FDP. Foto: Karsten, Heike

Hückeswagen Vorsitzende und Kassiererin werden auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 23. November ihre Ämter niederlegen. Sollten sich dann keine Nachfolger finden, steht die Vereinsauflösung an. Mit großen Konsequenzen.

Wenn alles schlecht läuft, wird der Verein der Freunde und Förderer der städtischen Jugendpflege Hückeswagen sein silbernes Jubiläum nicht mehr erleben. Das stünde im kommenden Jahr an, doch schon in wenigen Tagen könnte das Ende des vor 24 Jahren gegründeten Jugendfördervereins besiegelt sein. Denn für Mittwoch, 23. November, 20 Uhr, ist eine außerordentliche Jahreshauptversammlung im Jugendzentrum geplant, in dessen Mittelpunkt die Neuwahlen des Vorstands stehen. Roswita Malecha, seit zwölf Jahren Vorsitzende, und Sabine von Polheim, die den Jugendförderverein 1998 mitgegründet hat und seitdem dessen Kassiererin ist, werden nicht mehr antreten und ihre Ämter zur Verfügung stellen. Das hatten sie bereits bei der regulären Versammlung im Frühjahr mitgeteilt. Bei den turnusmäßig anstehenden Wahlen hatten sich „aber leider keine geeigneten Kandidatinnen oder Kandidaten für die Ämter gemeldet“, teilen die beiden Vorstandsmitglieder mit.

Das Problem ist: Noch hat sich niemand für die beiden Ämter zur Verfügung gestellt. Und sollte sich das bis in zweieinhalb Wochen nicht ändern, wird der Vorstand voraussichtlich noch auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung den Antrag zur Auflösung des Fördervereins stellen. Das sei laut Satzung möglich, bestätigt Sabine von Polheim.

Info Bei Interesse an den Vorstand wenden Gesucht Wer Interesse am Amt des Vorsitzenden und des Kassierers hat, kann sich an den Vorstand wenden. Kontakt Roswita Malecha (Vorsitzende) unter Tel. 02192 1213 (bitte keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen), Sabine von Polheim (Kassiererin) im Backshop der Bäckerei am Etapler Platz oder ab 19 Uhr unter Tel. 0178 1961606, Shirley Finster (Schriftführerin) per E-Mail an shirley.finster@web.de

Gegründet wurde er am 8. Oktober 1998; zur Vorsitzenden wurde Giovanna Habermann gewählt. Damals war mit Irmgard Breker (später Vogel) eine Stadtjugendpflegerin eingestellt worden, die aber mit ihrem städtischen Sach-Etat von 6000 Mark keine großen Sprünge bei der Jugendarbeit machen konnte und die sich durch einen Förderverein finanzielle Unterstützung erhoffte. Was dann später der Fall war. Auch war schon lange über die Einrichtung eines Jugendzentrums diskutiert worden, doch sollte es bis zur Eröffnung im Untergeschoss der Mehrzweckhalle noch viereinhalb Jahr dauern. Federführend dabei war auch der Förderverein der städtischen Jugendpflege, dem aktuell etwa 30 Mitglieder angehören.

„Sinn und Aufgabe des Vereins ist es, Maßnahmen zur sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche in Hückeswagen zu fördern“, erläutern Roswita Malecha und Sabine von Polheim. Er setzt sich unter anderem für das Jugendzentrum ein. Andere Aktionen, die der Verein in der Vergangenheit unterstützt hat, waren etwa das Spielmobil, die Weltkindertage, das Beachvolleyballfeld am Jugendzentrum, die Restaurierung der Skaterrampe, verschiedene Projekte des Jugendzentrums sowie die Herzenswunschaktion des Kinderdorfs und der jährliche Ferienspaß. Einnahmequellen sind neben den Mitgliedsbeiträgen auch Spenden, Zuwendungen aus Stiftungen und Finanzmittel aus projektbezogenen Aktionen. „Der Verein ist als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt“, unterstreicht das Duo. Der erweiterte Vorstand hat gemeinsam mit der Leitung des Jugendzentrums in den vergangenen Monaten aktiv nach möglichen neuen Vorstandsmitgliedern gesucht und dabei zum Beispiel Eltern von Teilnehmern des Kinderdorfs angesprochen, bislang aber ohne Erfolg. Auch kann zumindest den Vorsitz kein Mitglied einer Partei übernehmen, weil das durch die Satzung ausgeschlossen wird. Vorsitzende und Kassiererin geben aber die Hoffnung nicht auf, „dass sich doch noch interessierte Personen bei uns melden“. Die möglichen Folgen könnten dramatisch sein: „In letzter Konsequenz müsste – und zwar äußerst ungern – die Auflösung des Vereins im Betracht gezogen werden.“ Das, so machen Malecha und von Polheim deutlich, wäre ein herber Verlust für die Kinder und die Jugendlichen in Hückeswagen. Vor allem auch für das Jugendzentrum, das zum Beispiel die komplette Finanzierung des Kinderdorfs über den Jugendförderverein abgewickelt hat.

Nicht zuletzt deshalb profitiert beispielsweise Noch-Stadtjugendpflegerin Andrea Poranzke von dem Förderverein. „Ich wickele fast alles über ihn ab“, hatte sie 2017 im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt. Und Bürgermeister Dietmar Persian hatte im Januar 2018 die Verleihung des Liberalen Bürgerpreises 2017 mit den Worten kommentiert: „Es ist ein Verein, den nur wenige kennen, der aber sehr effektiv seine Arbeit im Stillen verrichtet.“