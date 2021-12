Hückeswagen im Advent : Ein Trostlicht zum vierten Advent

Hückeswagen Der Jugendbund der Landeskirche Gemeinschaft Scheideweg überbringt älteren und einsamen Menschen in der Adventszeit persönliche Weihnachtsgrüße.

Marie Heymann organisiert normalerweise die Jugendgottesdienste, aber vor dem vierten Advent kümmert sie sich zusammen mit Jugendkreisleiter Jan-Hendrik Kurtz um die traditionelle Besuchsaktion für Senioren aus der Gemeinde. Seit über 50 Jahren ziehen die jungen Leute der LKG Scheideweg in der Vorweihnachtszeit mit den Gesangsbüchern und kleinen Präsenten von Wiehagen nach Altenholte, Bockhacken und bis Dreibäumen, um gemeinsam mit den Senioren vor deren eigener Haustür Weihnachtslieder anzustimmen. „Die alten Menschen warteten vor der Pandemie sehnsüchtig auf unsere Adventsänger. Sie suchten sich meist ihre Lieblingslieder selber aus und erfreuten sich an der menschlichen Gesellschaft“, erinnerte sich Jan-Hendrik Kurtz an die Gesangsumzüge der vergangenen Jahre.

„The Voice of Germany“-Staffel endet am vierten Advent

Finale mit Weltstar : „The Voice of Germany“-Staffel endet am vierten Advent

Besinnliche Zeit in Kevelaer : Advent in der Clemenskapelle

Der Infektionsschutz machte das Singen selber leider auch in diesem Jahr unmöglich. „Es gibt zwar keine Lieder, dafür aber einen persönlichen Weihnachtsgruß mit einem freundlichen Licht im Briefkasten. So zeigen wir den Gemeindemitgliedern, dass wir auch in der Coronazeit an sie denken“, sagte Heymann.