Premiere beim Hückeswagener Rosenmontagszug Jugend-Förderverein steht für Vielfalt – nicht nur im Karneval

Für den Rosenmontag hofft Claudia Wierzbowski nun vor allem auf gutes Wetter. „Zumindest trocken sollte es sein“, sagt sie. Die gut 25 benötigten Kostüme sind bis dahin auf jeden Fall fertig. Und auch in Sachen Kamelle ist bereits alles geklärt. Denn natürlich kann man nicht am „Rä-Te-Ma-Teng“ teilnehmen, ohne den Jecken an der Zugstrecke Süßigkeiten und andere Leckereien zuzuwerfen. „Wir bekommen natürlich über die Kolpingsfamilie etwas, dazu haben wir Restbestände vom Hüttenzauber, vom Fleischmarkt Blumberg gibt es Blutwurst, und Blumen HöBi spendet uns ‚Strüssjer‘“ sagt Claudia Wierzbowski.