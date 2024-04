Hückeswagener Sozialdemokrat Jürgen Quass 80 Jahre – und immer noch ein streitbarer Geist

Jürgen Quass behält seine Überlegungen zu aktuellen Umbauprozessen in Hückeswagen weitgehend für sich, tauscht sich darüber allenfalls im privaten Kreis aus. „Seit ich 2017 von allen Ämtern zurückgetreten bin, gehe ich zwar hin und wieder noch zu Versammlungen der SPD, aber ich mische mich bei inhaltlichen Fragen nicht mehr ein. Das überlasse ich denen, die jetzt Verantwortung tragen.“ Mit Bedauern wertet er es, dass die Verantwortungsträger heute aus seiner Sicht „nur wenig politische Streitkultur an den Tag legen“. Er formuliert es noch etwas schärfer: „Wenn ich so über die Zeitung verfolge, was in den Ausschüssen und im Rat läuft, fehlt mir die kritische Auseinandersetzung. Manchmal frage ich mich, ob es da wirklich noch unterschiedliche politische Fraktionen gibt oder nur noch den Bürgermeister, der sich am Ende mit seinen Vorstellungen durchsetzt.“ War da früher wirklich mehr Streitkultur? Quass ist davon überzeugt: „Wir haben auch mal polarisiert. Mein Weg war es, erst einmal Maximallösungen zu fordern und dann im Austausch mit den anderen Fraktionen gute Kompromisse zu finden. Gleich mit Kompromissen zu beginnen, ist kein guter Weg.“ Aktuell sieht er zum Beispiel die Pläne für das neue Hallenbad als wenig tauglichen Kompromiss: „Am Ende für viel Geld und hohe Folgekosten nicht viel mehr als ein Lehrschwimmbecken zu haben, ist schon traurig und nun wirklich kein großer Wurf.“