ATV Hückeswagen : Jüngster Muaythai-Trainer weit und breit

Hückeswagen Phillip Detlefsen verstärkt das Trainer-Team beim ATV, dabei ist er gerade einmal zwölf Jahre! Der Sekundarschüler bringt nicht nur viel Talent mit, sondern auch die Leidenschaft für die thailändische Kampfkunst Muaythai.

Wenn Phillip Detlefsen abends nach der Schule nicht in seinem Zimmer ist, muss sein Vater nicht lange suchen: „Dann ist er am Sandsack in der Garage“, erzählt Kai Detlefsen. Dort setzt der Zwölfjährige dann gezielte Tritte und Schläge gegen das Trainingsgerät, ist hochkonzentriert und kommt gehörig ins Schwitzen.

„Das tut ziemlich gut“, sagt der junge Hückeswagener. „Da komme ich runter.“ Head-Kick. Front-Kick. Aufwärts-Haken. Der Schüler der Sekundarschule in Wermelskirchen kennt die Regeln und Möglichkeiten der thailändischen Kampfkunst Muaythai auswendig. Und er hat sich als eindrucksvolles Talent entpuppt, seit er vor etwa einem Jahr zum ersten Mal in der Trainingshalle des ATV auftauchte.

Konzert in Hückeswagen : Händels „Messias“ in der Pauluskirche

Die Schnelligkeit habe ihm gefallen, die Kraft und die Möglichkeit, seine Energie einzusetzen. Also kam Phillip Detlefsen Woche für Woche zum Training und traf dort auf Nina „Indy“ Schumacher. Die erfolgreiche Muaythai-Kämpferin und Trainerin erkannte in dem Zwölfjährigen ein seltenes Talent. Die Technik des Jungen sei besonders sauber, berichtet sie. Und er sei gleich in der Gruppe aufgefallen: Wenn die Trainer nämlich mal nicht ihre Augen überall gleichzeitig haben konnten, sprang der Zwölfjährige in seiner Trainingsgruppe einfach ein. „Ich entdeckte Führungsqualitäten bei Phillip, die ich fördern wollte“, sagt Nina Schumacher. Deswegen warf sie ihn irgendwann ins kalte Wasser und überließ ihm die Anleitung kleiner Übungen. „Und er glänzte“, berichtet Nina Schumacher stolz.