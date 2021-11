Judoka aus Hückeswagen : Judo-Talent Laura Schwiergolik startet durch

Hückeswagen Laura Schwiergolik hat nach ihrem Schulabschluss zunächst in der Werkstatt der Lebenshilfe in Wermelskirchen gearbeitet. Jetzt ist sie professionelle Judoka – vor Kurzem hat sie den nächsten Gürtelgrad erreicht.

Einen Judo-Profi hat die Rehabilitations- und Behinderten-Sportgemeinschaft in ihren Reihen: Laura Schwiergolik trainiert zwar unter professionellen Bedingungen im Judo-Leistungszentrum der Gold-Kraemer-Stiftung in Frechen, kehrt aber fast jede Woche zu ihren Wurzeln zurück: Die 21-Jährige trainiert, wenn es ihr Zeitplan erlaubt, freitags bei der RBS in Hückeswagen . Jetzt hat sie erfolgreich ihre Judoprüfung abgelegt und darf den grünen Gürtel tragen.

„Laura hat bis jetzt eine super Entwicklung durchlaufen“, versichert die RBS-Vorsitzende Brigitte Thiel. 2012 war sie durch eine Freundin zur RBS gekommen, wo es ihr offensichtlich direkt so gut gefallen hatte, dass sie dabeigeblieben war. Danach entwickelte die talentierte Sportlerin einen so großen Ehrgeiz, dass sie jetzt hauptberuflich Judoka ist. Nach ihrem Schulabschluss hatte Laura Schwiergolik zunächst in der Werkstatt der Lebenshilfe in Wermelskirchen gearbeitet. Inzwischen trainiert sie 15 bis 20 Stunden pro Woche in Frechen Judo, macht aber auch Fitness- und Ausdauertraining.