Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen : Erinnerung an Konfirmation vor 80 Jahren

45 Jubelkonfirmanden trafen sich am Sonntag zunächst zum Gottesdienst in der Pauluskirche, anschließend wird gemeinsam im Gemeindezentrum Lindenberg gefeiert. Foto: Astrid Lorenz

Hückeswagen 45 Männer und Frauen feierten am Sonntag in der Pauluskirche ihre Jubelkonfirmation.

Von Susanne Katterwe

80 Jahre ist es her, seit Margot Eichhorn und Helga Koll in Hückeswagen ihrer Konfirmation feierten und den Segen empfingen. Heute können sie sich noch sehr gut daran erinnern, wie sie am Sonntag bei der Feier nach Jubelkonirimation der Evangelischen Kirchengemeinde berichteten. 1939 waren beide 14 und furchtbar aufgeregt, denn die Konfirmation war ein bedeutendes Fest. „Ich gehe nicht – das gab es nicht!“, betonten sie. Es sei eine feste Tradition gewesen. Und eine richtig große Feier, zu der alle Verwandten eingeladen waren und lange vorher gespart wurde, um ihnen ein gutes Mittagessen bieten zu können.

Aber vor allem war da die lange Phase der Vorbereitung auf die Konfirmation: Zwei Jahre lang besuchten die beiden Mädchen – heute sind sie bereits 94 Jahre alt – regelmäßig den Unterricht. Helga Koll war ein Landkind, während Margot Eichhorn in der Stadt lebte. So hatten sie beide getrennt Unterricht, aber sie waren sich einig, dass er in jeder Hinsicht streng war. Es gab keine Konfi-Fahrten und Ausflüge, so wie heute. Stattdessen wurde gebüffelt: „Wir haben lange geübt, vieles auswendig lernen und Psalmen aufsagen müssen. Wir hatten richtig Angst, wenn wir etwas nicht konnten“, erzählt die Hückeswagenerin Helga Koll. „Ich weiß noch, wie wir lange dieses Lied gelernt haben. . .“, erinnert sich Margot Eichhorn, die in Bergisch Born lebt, und beginnt den Text aufzusagen, denn den kann sie bis heute fehlerfrei.

Auch einen Test mussten beide früher bestehen. Der war in der Regel an Palmsonntag und wurde vor der ganzen Gemeinde von Pfarrer Otto Henke abgefragt. „Wir waren furchtbar aufgeregt“, erinnern sich die beiden Jubelkonfirmandinnen, denn endlich kam der große Tag. Margot Eichhorn weiß noch genau, dass sie sich in ihrem Kleid nicht wohl gefühlt hatte, dabei hatte ihre Mutter es extra für die genäht. Aber es war anders als die anderen, denn die hatten neue Kleider – schwarz, wie es damals Tradition war – und darüber die gängigen Staubmäntel. Da sich der Zweite Weltkrieg zu der Zeit jedoch schon ankündigte und Armut herrschte, konnte sie sich ein Kleid nicht leisten. Anders war es bei Helga Koll: „Auf dem Land hatten wir durch die Landwirtschaft keinen Hunger zu leiden und genug Arbeit. Ich bekam sofort ein neues Kleid, allerdings war es dunkelblau“, meint sie schmunzelnd.