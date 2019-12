Hückeswagener Chor : Auf Weltreise mit den „Joyful Gospels“

Die „Joyful Gospels“ präsentierten ihr Programm „Alleluia“ in der Katholischen Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Mit einem außergewöhnlichen Weihnachtskonzert in St. Maria Himmelfahrt verzauberte der Chor die Zuhörer.

Mit ihrem außergewöhnlichen Weihnachtskonzert sorgte der Gospelchor „Joyful Gospels“ am Samstag für ein voll besetztes Gotteshaus: Klassische deutsche Weihnachtsmelodien mischten sich in der stimmungsvoll erleuchteten Kirche St. Maria Himmelfahrt mit traditionellen Gospels zu einem erfrischend anderen Hörgenuss.

Außergewöhnlich war bereits der erste Eindruck beim Eintritt in das Kirchenschiff: Sämtliche Bänke waren besetzt. Die Gäste saßen im Halbdunkeln. Lediglich der Altarraum, flankiert von einer großen Krippenszenerie und adventlichem Dekor, war in blau-weißem Scheinwerferlicht getaucht. Unter dem großen metallischen Christuskreuz standen sie, die Frauen und Männer des etwa 40-köpfigen Chores in ihren schwarzen Outfits mit türkisfarbigen und dunkelblauen Accessoires. An vorderster Front, Chorleiterin Astrid Ruckebier.

Info Die „Joyful Gospels“ proben immer dienstags Der Chor Aktuell besteht Joyful Gospel aus knapp 40 Sängerinnen und Sänger, wobei die Herren deutlich in der Unterzahl sind. Der Chor freut sich über sangesfreudige Unterstützer. Wer mitsingen möchte, ist zu einer Chorprobe eingeladen. Immer dienstags (außer in den Schulferien) von 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr, im Katholischen Gemeindezentrum Wiehagen, Gerhard-Rottlaender-Str. 1. Alle weiteren Infos unter

www.joyful-gospels.de

In der Kirche war es mucksmäuschenstill, als Ruckebier elegant den Arm hob und der Chor sich aufrichtete. Ein gemeinsamer Atemzug war noch zu hören, danach schwebten engelsgleiche Klänge den Zuhörern entgegen. Für gewöhnlich ist die Akustik in einer Kirche nicht einfach zu kontrollieren: Präzise müssen die Sänger sein, fein abgestimmt, damit die fragile Melodie nicht zum undefinierbaren Wirrwarr mutiert. Wer das beherrscht, profitiert vom Schall, der sich wie ein weicher, wärmender Mantel um die Zuhörer wickelt und für wohlige Gänsehaut sorgt. So auch bei diesem Konzert, das die eisige Kälte des Abends nach draußen verbannte.

Mit ihrem Programm „Alleluia“ boten die Joyful Gospels, die in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, eine musikalische Rundreise durch verschiedene Kontinente: Deutsche und skandinavische Weihnachtslieder waren darin ebenso enthalten, wie osteuropäische Melodien, englischsprachige Carols und afrikanische Weihnachtsweisen. Vor allem Letztere brachten, dank Trommeln und Rasseln (Joachim Balling und Jörg Fidorra) viel Rhythmus in die Kirche.

Unterstützung erhielt der Chor von vier hochtalentierten jungen Sängerinnen des „Voices Quartett“ – ebenfalls unter der Leitung von Astrid Ruckebier – das die Zuhörer wahrlich begeisterte: Die beiden Sopranistinnen Lucia Fricke und Ines Budic sowie die zwei Alt-Stimmen Johanna Bernard und Lorena Warkentin, mehrfach Preisträgerinnen des Regional-Wettbewerbs „Jugend musiziert“, präsentierten klassisches deutsches Liedgut, das vor allem bei den älteren Zuhörern Erinnerung aus Kindertagen weckte. „Es ist ein Ros entsprungen“ oder „Maria durch ein‘ Dornwald ging“, „Hört der Engel helle Lieder“ und „Herbei, o ihr Gläub’gen“ schallte imposant durch das Gotteshaus. Instrumentale Begleitung gab es für einige wenige Stücke von Celine Kammin am Klavier, ansonsten schafften es die sangesfreudigen Damen und Herren, allein mit ihren Stimmen die Zuhörer zu berühren.