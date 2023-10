Konzert im Forum Hückeswagen Country-Legende wird musikalisch wieder lebendig

Johnny Cash ist wieder da. Zwar nicht in Wirklichkeit, schließlich ist die Country-Legende bereits 20 Jahre tot – aber immerhin in der Gestalt des US-Sängers Robert Tyson. In der Show „The Cashbags – live in Germany“ lebt die Legende des „Man in Black“ wieder auf. Davon können sich auch Country-Fans aus Hückeswagen und Umgebung überzeugen. Denn nachdem die Johnny-Cash-Show seit 2020 drei Mal verschoben werden musste, soll sie am Samstag, 28. Oktober im Forum der Montanusschule stattfinden. Das teilt das Braunschweiger Veranstaltungsbüro Paulis mit.