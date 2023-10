Kultur in Hückeswagen Country-Songs im Dutzend

Nun war das Forum sicherlich nicht die schönste Veranstaltungshalle, die man sich vorstellen konnte. Aber das war das legendäre Folsom State Prison schließlich auch nicht, in dem Johnny Cash im Jahr 1965 eines der wegweisendsten Live-Alben der Musikgeschichte – „At Folsom Prison“ – aufgenommen hatte. Man musste gar nicht so sehr in der Musik des Johnny Cash zu Hause sein, um sich im Forum darin wohl aufgehoben zu fühlen. Denn die Songs waren nicht nur blitzsauber gespielt, sondern auch direkt jedermann im Publikum zugänglich. Rund 200 Zuschauer waren an diesem Samstagabend ins Forum gekommen – und waren schwer begeistertet. Es wurde im Takt des jeweiligen Songs mitgeklatscht, überall sah man schunkelnde und mitwippende Menschen, die sich sichtlich pudelwohl fühlten bei Hits wie „Jackson“, „Hey Good Lookin‘“ von Hank Williams oder die Bob-Dylan-Coverversion „It Ain‘t Me, Babe“. Und wer das erwähnte Album „At Folsom Prison“ kannte oder schon einmal ein anderes der legendären Live-Konzerte des Johnny Cash gesehen hatte, dürfte sich an ganz ähnliche Begeisterungsbekundungen des Publikums erinnern. Natürlich durften im weiteren Verlauf des Konzerts auch Klassiker wie „Get Rhythm“, „I Walk The Line“ oder „Ring Of Fire“ nicht fehlen – es gab aber auch das eine oder andere Schmankerl zu hören, die auch beinharte Johnny-Cash-Fans zufriedenstellten.