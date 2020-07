Kutur-Haus Zach in Hückeswagen : Rock und Pop aus Liverpool im Island

Hückeswagen Die britischen Musiker John Hard & Band gastieren am 24. Juli im Kultur-Haus Zach. Das Publikum erwartet rockige Songs mit sanften und kraftvollen Tönen im Brit-Rock- und Pop-Stil.

Wer handgemachte britische Musik liebt, sollte sich das Konzert von John Hard & Band im Kultur-Haus Zach vormerken. Die Musiker aus Liverpool sind wieder auf Tour und machen am kommenden Freitag Halt im Kultur-Haus Zach an der Islandstraße. John Hard und seine Band sind dann bereits zum dritten Mal dort zu Gast und präsentieren Blues und britischem Pop und Rock.

Der Liverpooler Songwriter, Bassist und Sänger steht seit den 80ern mit verschiedenen Bands, unter anderem „The Substitutes“, „The Inbetweens“ oder „MPH-Band“, auf den Bühnen. „Wie nur wenigen Musikern gelingt es ihm, starke Gitarrentöne mit einer sanften Stimme in einem Song zu verbinden“, versichert Stefan Noppenberger vom Trägerverein des Kulturhauses. Seine Kompositionen seien von seiner englischen Herkunft geprägt: „Hinter jedem Ton gibt es einen Klang, hinter jeder Gegenwart einen Moment, hinter jeder Schwingung eine Wahrnehmung.“ So sei es beim Hören seiner Musik nicht zu vermeiden, dass die eine oder andere Melodie im Kopf hängenbleibe. Mit seinen Bandkollegen sorgt Hard für den guten Sound. So wechseln sich in den Liedern von John Hard, ganz im Brit-Rock- und -Pop-Stil, rockige Songs mit sanften und kraftvollen Tönen ab. Mit Texten, die mal nachdenklich stimmen, mal einfach den Alltag des Lebens beschreiben. „Eine Musik, die vor allem immer eins ist: ehrlich“, beschreibt Noppenberger. John Hard hat in den vergangenen Jahren zwei Alben veröffentlicht und damit immer mehr Fans für sich gewinnen können. 2016 veröffentlichte er sein Album „Crossing the Fields“, 2018 folgte „LIVE“. Zudem versuchte er, das ununterbrochene Touren mit Arbeit im Studio zu kombinieren.