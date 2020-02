Politik in Hückeswagen : Jörg von Polheim ist neuer FDP-Ortsvorsitzender

Hückeswagen Obwohl in der FDP die Trennung von Fraktions- und Ortsvorsitz praktiziert wird, stellte sich Jörg von Polheim zur Wahl.

Das vergangene Jahr wurde für die Hückeswagener Liberalen vom plötzlichen und zu frühen Tod des langjährigen Ortsvorsitzenden und Stadtratsmitglieds Jörg Kloppenburg am 21. Mai überschattet. In der Folge hatte Fraktionsvorsitzender Jörg von Polheim kommissarisch den Ortsvorsitz übernommen. Bei der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend stand somit die Wahl eines neuen Ortsvorsitzenden im Mittelpunkt der Tagesordnung.

Auch der Ehrenvorsitzende Gerhard Welp äußerte sich dazu: „Der Vorfall von Volkmarsen, bei dem 60 Menschen verletzt wurden, zeigt einen Ausblick auf das Klima in unserem Land, sollte die AfD das Sagen bekommen. Wir müssen alles tun, um zu verhindern, dass diese Partei auch nur einen Sitz in unserem Stadtrat bekommt.“ Ansonsten sehe er schwarz für das gesellschaftliche Klima in Hückeswagen, sollte das passieren. Er hoffe auf parteiübergreifenden Konsens in diesem Thema und schloss seine Ausführungen mit: „Wir müssen für die Demokratie kämpfen!“