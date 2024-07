Tagespflege im Hückeswagener Johannesstift Mit Quiz, Rätsel und Plausch gegen das Alleinsein

Agnes und Jörg Kober waren zuletzt in Feierstimmung: Vor 40 Jahren, am 29. Juni 1984, hatten sie sich das Ja-Wort gegeben. Kennengelernt hatten sie sich vier Jahre zuvor in Hückeswagen. „Ich wurde im Ruhrgebiet geboren und bin erst 1974 hierhergezogen“, erzählt Agnes Kober. Ihr Mann kommt ebenfalls nicht aus der Region; geboren wurde er an der Mosel nahe Trier. Die Arbeit führte ihn ins Bergische Land.