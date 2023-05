Hückeswagen ist Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität NRW Minister überreicht Bürgermeister Beitrittsurkunde

Persian bezeichnet es als wichtig, Mitglied in dem Zukunftsnetz zu sein, „weil es darum geht, von den Erfahrungen anderer Kommunen zu profitieren“, sagte er. Jede Kommune habe ihre ganz eigenen Herausforderung. So plane Hückeswagen ein eigenes Mobilitätskonzept, um mehr Menschen vom Auto abzubringen. Hückeswagen im ländlichen Raum wolle sicher nicht das Auto wegdiskutieren, denn das private Auto spiele auch künftig eine wichtige Rolle. „Aber jede Fahrt mit dem Rad ist gut fürs Klima und fördert die Gesundheit“, sagte Persian, der bei der Veranstaltung in Düsseldorf in einem Forum saß, das sich mit der Rolle der Kommunalpolitik in Bezug auf Fragen der Mobilität beschäftigte. „Es ging darum, wie weit Politik bereit ist, mitzugehen“, berichtete der Bürgermeister.