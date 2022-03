Knappheit bei Spieseöl, Nudeln, Klopapier & Co in Hückeswagen : Jetzt geht das Hamstern wieder los

Neben Klopapier und Mehl ist aktuell das Speiseöl knapp geworden. Marcus Byhahn, Geschäftsführer des Wiehagener Edeka-Markts, hat daher am entsprechenden Regal einen Hinweis auf die Mengenreduzierung angebracht. Er hofft zwar auf Verständnis, manche Kunden beschimpfen die Mitarbeiter dennoch. Foto: Jürgen Moll Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Wie zu Beginn der Pandemie vor zwei Jahren werden einzelne Produkte derzeit in den Supermärkten nur auf Vorrat gekauft. Grund dieses Mal dürfte der Krieg in der Ukraine sein. Edeka-Geschäftsführer Marcus Byhahn hat vorgesorgt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Leere Regale in den Lebensmittelgeschäften erinnert an die ersten Monate der Corona-Pandemie 2020. Damals wurden durch Hamsterkäufe Toilettenpapier, Mehl und Hefe knapp. Mittlerweile sieht‘s ähnlich aus. Diesmal begann es mit Lücken im Speiseöl-Regal als Folge des Kriegs in Osteuropa. „Die Ukraine ist der größte europäische Zulieferer, der den Markt mit Raps- und Sonnenblumenöl versorgt“, erläutert Marcus Byhahn, Geschäftsführer des Wiehagener Edeka-Markts. Offensichtlich reichte das schon aus, um erneut auch andere Lebensmittel in größeren Mengen zu kaufen. Denn mittlerweile herrscht in den Läden Knappheit bei Speiseöl, Toilettenpapier, Mehl, Nudeln und Windeln. Wobei letztere beiden Waren häufig als Hilfsgüter für die Flüchtlinge aus der Ukraine gekauft. Eine junge Mutter äußerte sich auf Facebook zu einem Spendenaufruf besorgt, weil sie in den Geschäften vor Ort keine Windeln mehr für ihr Baby finden konnte.

Der Edeka-Markt reagiert auf die Hamsterkäufe und hat einige Warengruppen bereits mit einer Mengenbegrenzung versehen. „Wir versuchen das gesamte Sortiment zu strecken, damit auch die Berufstätigen nach Feierabend noch etwas bekommen“, sagt Byhahn. Bei Aldi, Rossmann und Rewe gibt es derweil noch keine Vorgaben zur maximalen Abgabemenge von der Geschäftsleitung. „Das kann sich aber stündlich ändern“, räumt ein Aldi-Mitarbeiter ein. Eine verzweifelte Kundin steht hier den dritten Tag in Folge vor der leeren Mehl-Palette. Und das, obwohl der in Deutschland eingesetzte Weizen für die Mehlproduktion so gut wie gar nicht aus der Ukraine kommt. „Ich kann gar nicht mehr backen“, sagt sie enttäuscht.

Info Der Grund der Speiseöl-Knappheit Ursprung Die Ukraine ist einer der wichtigsten Exporteure von Sonnenblumen- und Rapssaaten. Daher hat der Krieg zwischen Russland und der Ukraine Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise in deutschen Supermärkten. Importe Deutschland deckt seinen Bedarf an Sonnenblumenöl zu 94 Prozent über Importe. Nachschub Der Verband der Ölsaaten verarbeitenden Industrie in Deutschland (Ovid) geht davon aus, dass erst einmal kein Nachschub an Speiseöl aus der Ukraine kommen wird. Diesel-Ersatz Es gibt Vermutungen, dass Verbraucher Speiseöl als Ersatz für den teuren Diesel verwenden und daher massenhaft aufkaufen. Der ADAC rät davon ab: Die Lebensdauer eines Dieselmotors werde hierdurch reduziert.

Im Wiehagener Penny-Markt sind die Nudelregale fast komplett leergekauft, rationiert ist bisher jedoch nur das Speiseöl. Mehl und Öl benötigen auch die Gastronomiebetriebe, da selbst der Großhandel ausverkauft ist. „Die Gastronomen rufen schon bei uns an“, berichtet Byhahn.

Niemand weiß genau, ob die Menschen mehr durch die Angst vor der Knappheit, den steigenden Preisen, der Kriegsbedrohung oder einfach aus purem Egoismus getrieben werden. „Dabei ist genug Ware da, und es kommt auch genug Ware nach“, versichert Byhahn, der alles dafür tut, um seinen Kunden das volle Sortiment anbieten zu können: „Ich habe an Edeka vorbei Toilettenpapier in Belgien bestellt.“ Der 40-Tonner soll in den nächsten Tagen eintreffen.

Einige Abstriche müssten die Kunden dann jedoch in Kauf nehmen: „Das Klopapier ist nicht vierlagig, nicht rosa und duftet nicht“, sagt der Geschäftsleiter. Auch liegt der Preis der Ware höher, da der Sattelzug, die Maut und der Fahrer für die Fremdlieferung bezahlt werden müssen. Verdienen lässt sich damit nichts, da die Ware zum Selbstkostenpreis in den Laden kommt. Für Byhahn ist das reiner Kundenservice.

Vor dem Drogerie-Markt Rossmann am Etapler Platz stehen zwei große Rollis Toilettenpapier vor der Tür. „Wir haben heute noch 70 XXL-Pakete erhalten“, berichtet Filialleiterin Andrea Berghaus, die an die Vernunft der Kunden appelliert, nicht auf Vorrat zu kaufen. Byhahn schließt sich dem an: „Hamsterkäufe sind in meinen Augen nicht notwendig. Dass das Rapsöl aus der Ukraine kommt und es dort zu Lieferengpässe kommt, haben vielleicht nicht alle auf dem Schirm.“

Ein unschöner Nebeneffekt sind die Anfeindungen, denen sich die Mitarbeiter im Handel derzeit wieder täglich stellen müssen. „Wir sind nicht der Blitzableiter für die Kunden. Die Mitarbeiter im Einzelhandel machen einen tollen Job“, betont Byhahn, der seit fast 36 Jahren in dem Beruf arbeitet, so etwas aber bisher noch nicht erlebt hat.

Die Zukunft sieht er nicht rosig: „Ohne ein Handeln der Politik könnte tatsächlich irgendwann der wirtschaftliche Kollaps drohen.“ Fehlende Rohstoffe in Deutschland, wie etwa momentan bei Zellstoff und Aluminium, dazu ein Mangel an Lkw-Fahrern und Einzelhandelsfachkräften und die drastisch gestiegenen Spritpreise würden langfristig gesehen die Preise des gesamten Lebensmittel-Sortiments erhöhen. „Wenn jetzt noch die Lkw-Fahrer streiken, ist es möglich, dass wir morgen keine Frischmilch mehr bekommen“, sagt Byhahn. Dem bevorstehende Oster-Geschäft sieht er daher mit Sorge entgegen.