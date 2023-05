Stadtverwaltung Hückeswagen Bürgerbüro – Ausweise und Pässe jetzt überprüfen

So langsam richtet sich der Blick Richtung Sommerferien. Bekanntlich eine beliebte Reisezeit. Doch damit der Urlaub stressfrei beginnen kann, lohnt sich jetzt ein Blick in den Personal- und in den Reisepass, rät die Stadtverwaltung. Denn beide Reisedokumente müssen noch gültig sein, sonst gibt es ein böses Erwachen am Flughafen oder bei der Einreise mit Bus, Bahn und Schiff in ein anderes Land.