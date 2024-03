Wandergruppe Dhünn ab Hückeswagen auf Tour Jetzt anmelden für eine Marathonwanderung

Seit 1. September 2023 bietet die Wandergruppe Dhünn, die hauptsächlich aus Hückeswagener Mitgliedern besteht, eine Marathonstrecke über 42,7 Kilometer zwischen Bever-Talsperre in Hückeswagen und der Großen Dhünn-Talsperre in Wermelskirchen an. Da eine offizielle Eröffnung aus organisatorischen Gründen nicht stattfinden konnte, holt die Gruppe das am Samstag, 6. April, 8 Uhr, ab Gaststätte Beverblick, Beverblick 1, in Hückeswagen nach. Dann können Wanderer die Strecke gemeinsam oder alleine erkunden.