Stadtverwaltung Hückeswagen Die „Jägerin“ der ersehnten Fördermittel

Isabel Bever hätte eigentlich lieber deutlich weniger Bürokratie. So würde die Kämmerin die Erhöhung der Investitionspauschalen durch Bund und Land für die Kommune bevorzugen. „Dann könnten wir selbst bestimmen, wofür wir das Geld ausgeben.“ Aber die Politik habe nicht im Blick, was in den Kommunen los sei, kritisiert sie und verweist auf die Vielzahl an Projekten, den Fachkräftemangel und das teils komplizierte Vergaberecht. Und weil die Politik in Berlin und Düsseldorf bei den Städten und Gemeinden mitbestimmen will, vergeben Bund und Land die Fördermittel in der Regel zweckgebunden. Doch mit diesem Prozedere sind mitunter Schwierigkeiten verbunden: „Bei manchem muss man Gas geben, weil bei diesen ,Windhundrennen‘ nur die Schnellsten was bekommen“, hat Isabel Bever festgestellt. Bei anderen müsste erst einmal geschaut werden, ob die Voraussetzungen überhaupt für das eigene Projekt passten.