Karneval in Hückeswagen Jecke Mitstreiter gesucht für den „Rä-Te-Ma-Teng“

Weihnachten und der Jahreswechsel sind gerade erst vorbei, da ist der Blick der Kolpingsfamilie schon wieder auf die „fünfte Jahreszeit“ gerichtet. Das sollte auch so sein, denn Karneval ist in diesem Jahr sehr früh – in fünf Wochen ist schon Rosenmontag. Da steht die „heiße Phase“ des Karnevals an.