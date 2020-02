Thema Rosenmontagszug : Jeck trotz Regen beim 55. Rä-Te-Ma-Teng

Hückeswagen Die Straßen in Hückeswagen waren voll mit feierwütigen Karnevals-Fans. Der 55. Kinder-Rosenmontagszug war auch trotz des eher bescheidenen Wetters ein voller Erfolg. Die Jecken ließen sich das Feiern von ein paar Tropfen jedenfalls nicht verderben.

Es war zwar bei weitem nicht so schlimm wie beim Karnevalsumzug in der Nachbarstadt Wipperfürth am Sonntag, bei dem nicht nur die Tanzgarde von Blau-Weiß Neye so nassgeregnet wurde, dass die Kostüme der Tanzbärchen bis kurz vor ihrem Auftritt bei der 88. Gala-Sitzung trockengeföhnt werden mussten. Aber schönes Kaiserwetter war das am Rosenmontag auch nicht gerade, als sich der 55. Kinderrosenmontagszug pünktlich um 14.11 Uhr mit jeder Menge Rä-Te-Ma-Teng und säckeweise Kamelle im Gepäck an der Bahnhofsstraße in Bewegung setzte. Im Gegenteil, es regnete so dünn und fein, dass wohl so mancher Jeck die sich aufdrängende Frage „Schirm oder nicht Schirm“ mit einem deutlichen „nicht Schirm“ beantwortet hatte. Zurecht: Denn der Nieselregen hörte etwa eine halbe Stunde nach Beginn des Zuges auf.

Den Anfang machten wie gewohnt die Ratsbläser, die mit stimmungsvoller Musik direkt den richtigen Ton für diesen Jubiläumszug setzten. Denn die Kolpingsfamilie hätte es nicht besser planen können – der 88. Gala-Sitzung am Sonntagabend folgte am Rosenmontag der 55. Rä-Te-Ma-Teng. Unmittelbar nach dem Zugauftakt kamen die Frauen der kfd, die sich als Hückeswagen-ärgere-dich nicht-Figuren verkleidet hatten. Hauptsächlich zu erkennen waren die kfd-Damen an der Kopfbedeckung, den Rest hatten sie, wie auch viele andere Beteiligte, dann doch unter Regenhäuten versteckt. Wichtig war aber ohnehin, dass dadurch die Kamelle-Ausfuhr kein Stück beeinträchtigt war. Und die wurden vor allem von den vielen Kindern am Straßenrand lautstark eingefordert. Es herrschte aber nicht nur Frohsinn beim Jubiläumszug. Es wurde auch politisch beim Rosenmontagszug im kleinen Hückeswagen. So hatten sich die Foodsaver, die zusammen mit dem TBH liefen, in große Jute-Säcke gewandet, auf einem Leiterwagen war ein Banner gespannt, auf dem zu lesen stand: „Der TBH rückt keinen Millimeter nach rechts. Wir bleiben bunt.“ Was den großen Düsseldorfer Rosenmontagszug die Tilly-Motto-Wagen waren, fiel in Hückeswagen eben etwas kleiner aus – aber die lobenswerte Botschaft mit klarer Haltung war die exakt gleiche. Genau wie die des Freundeskreises Frohnhauser Weg, der sich dem Kneipensterben in der Schloss-Stadt gewidmet hatte. Und nicht nur mit dieser Aufschrift Position bezog: „Bevor alle Bars zu Leichen werden, tut was gegen’s Kneipensterben.“ Sondern sich auch klar gegen Ausgrenzung positionierte. „Geht raus. Geht in Kneipen und Shisha-Bars. Lernt neue Leute kennen und habt Spaß. Und, keinen Millimeter nach rechts“, hatte der Freundeskreis im Vorfeld auf Facebook gepostet.