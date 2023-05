Bücherei in Hückeswagen Bibliothek will sichtbarer werden

In den vergangenen Monaten habe es sichtbare Veränderungen gegeben. „Mein Ziel ist es, die Bibliothek noch offener werden zu lassen“, sagte Michaela Schmitz. So sei etwa das Logo überarbeitet und digitalisiert worden, dazu sei in einem Fenster ein Schild angebracht worden, auf dem „Bibliothek geöffnet“ auch von weiter entfernt lesbar sei. Dazu gebe es ein neues Schild mit den Öffnungszeiten. „Man hat uns auch schon zurückgemeldet, dass das deutliche Verbesserungen sind“, sagte die Bibliotheksleiterin. Im Eingangsbereich sei ein Ständer mit aktuellen Neuerscheinungen aufgestellt, die Regale im Kinderbereich übersichtlicher strukturiert worden.