Schulausschuss in Hückeswagen Ja zum Schulentwicklungsplan mit Stolpersteinen

Für die beiden Grundschulen der Stadt geht der Plan von einer gesicherten Dreizügigkeit aus. „Auch Hauptschule und Realschule haben eine sichere Perspektive“, ergänzte Alexander Stehl als zuständiger Fachbereichsleiter im Rathaus in der Ausschuss-Sitzung. Zwar bleibe noch abzuwarten, wie sich die Gesamtschule in Wermelskirchen entwickele, es sei aber nicht davon auszugehen, dass viele Fünftklässler aus Hückeswagen künftig dort angemeldet würden statt an der Städtischen Realschule oder an der Hauptschule. Bislang hätten Gesamtschulen in der Region jedenfalls wenig Anziehungskraft auf Hückeswagener Schüler gehabt.