Stadtrat Hückeswagen Ja zu Schloss und Parkplatz mit Solaranlage

Schon nach der Debatte im Haupt- und Finanzausschuss vor gut zwei Wochen war es klar: Die mit Abstand meisten Politiker in Hückeswagen wollen, wie auch die Verwaltung, nicht nur die Sanierung, sondern den großen Umbau des wichtigsten Baudenkmals der Stadt zu dem, was Bürgermeister Dietmar Persian das „Bürger-Schloss“ nennt. Der Stadtrat akzeptierte in dieser Woche per Beschluss die Kostenberechnung. Knapp 22,8 Millionen Euro müssen demnach investiert werden. Dank hoher Zuschüsse aus der Städtebauförderung und einem europäischen Fond muss die Stadt „nur“ einen Eigenanteil von knapp 4,1 Millionen Euro tragen. Sollten die Kosten gegenüber der aktuellen Berechnung um bis zu 20 Prozent steigen, würde sich dieser Eigenanteil auf maximal 8,7 Millionen Euro erhöhen, da die Kostensteigerung nicht durch weitere Förderung aufgefangen würde.