Hückeswagen: IT-Ausstattung an Schulen bleibt Dauerthema

Im Schulausschuss forderte der Schulleiter der Montanusschule, Gerd Püschel, die Politiker auf, jetzt „ein wenig Dampf“ zu machen. Das Problem der Stadt: Die Digitalisierung kostet viel Geld. Und das liegt nicht auf der Straße.

FDP-Ortsvorsitzender Jörg Kloppenburg vermisste konkrete Zeitangaben. „Es ist die Rede von ‚bald‘ und ‚im kommenden Jahr‘ – was heißt das denn genau?“, wollte der FDP-Ratsherr wissen. Binder sagte dazu, dass für die Förderschule nach den Sommerferien die ersten Aufträge erteilt worden seien. Dazu merkte Gerd Püschel, Schulleiter der Montanusschule, an: „Wir wünschen uns schon, dass da jetzt ein wenig Dampf gemacht wird, und die Hauptschule baldmöglichst dran ist.“ Bürgermeister Dietmar Persian sagte, dass das Thema IT an den Schulen gerade schwer an Fahrt aufnehme. „Sowohl bei Pädagogen als auch im Unterricht selbst. Es ist ein Dauerthema, das wir auch künftig begleiten werden“, sagte Persian. Er betonte aber auch, dass die dafür nötigen Finanzen erst einmal bereitgestellt werden müssten. „Wir müssen sehen, wie wir das in die Planungen mit einbeziehen können, denn das Geld liegt bei uns auch nicht einfach so herum.“ Püschel wies darauf hin, dass die Hauptschule „aus Vernunftsgründen“ bislang stillgehalten habe, wenn es um das Thema Digitalisierung gegangen sei. Damit spielte er auf die Unsicherheit in Sachen Löwengrundschule an. „Aber ein Stillhalten unsererseits kann nicht bedeuten, dass wir in die Röhre gucken“, sagte Püschel.