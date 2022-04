Anlaufpunkt für Bedürftige aus Hückeswagen : Islandtafel nimmt Herausforderungen an

Norbert Wulf (l.), ehrenamtlicher Helfer der Islandtafel, mit Natalia Krynyska aus der Ukraine und ihrem Sohn David. Die Tafel ist inzwischen zu einem stark frequentierten Anlaufpunkt für Geflüchtete aus den osteuropäischen Kriegsgebieten geworden, die in Hückeswagen Zuflucht gesucht haben. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Die Lebensmittelausgabe in der Christlichen Islandtafel an der Bachstraße wird von den Geflüchteten aus der Ukraine mittlerweile sehr gut angenommen. Etwa 30 Familien kommen regelmäßig – ebenso wie andere Flüchtlinge und Einheimische.

Die Christliche Islandtafel an der Bachstraße war immer schon ein beliebter Anlaufpunkt für Menschen in Notlagen. Sei es, um in der Kleiderkammer günstig an gebrauchte Kleidung in praktisch allen Größen zu kommen, eine Lebensmittelspende zu erhalten oder, wie am Donnerstag erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder, ein frisch zubereitetes Mittagessen zu bekommen. Schon seit 2015/16 sind auch die geflüchteten Menschen hauptsächlich aus Syrien und Afghanistan vermehrt und gerne zur Islandtafel gekommen. Jetzt, mit der auch in Hückeswagen zunehmenden Zahl von Geflüchteten aus der Ukraine, stoßendie Verantwortlichen allerdings erstmals an die Grenzen des Leistbaren. „Noch kriegen wir es sehr gut hin, aber es ist auf jeden Fall deutlich mehr geworden“, betont Karl-Peter Turck, Teil des ehrenamtlichen Teams des Islandtafel. Wobei sich die bisherigen Stammgäste scheinbar ein wenig zurückgenommen hätten, sagt Karl-Peter Turck. „Wir gehen davon aus, dass es derzeit 30 Familien aus der Ukraine sind, die zu den bisherigen etwa 25 Stammgästen dazukommen“, ergänzt Hanni Turck.

An diesem Donnerstag gab es zum ersten Mal nach langer Zeit wieder ein Mittagsessen – Nudelsalat mit Bockwürstchen. „Wir hatten das schon länger geplant, hatten aber natürlich noch nicht absehen können, wie sich die Zahl der Gäste entwickeln würde“, sagt Karl-Peter Turck. Seine Frau ergänzt: „Wir haben das vor sechs bis acht Wochen erstmals bei den Gästen wieder abgefragt: Wie ist die Stimmung? Würden sie sich über einen Mittagstisch freuen?“ Die Antworten seien recht eindeutig ausgefallen. Das sei auch für die ehrenamtlichen Helfer der Islandtafel schön, wie Hanni Turck versichert: „Das Mittagessen ist für uns doch eine Herzensangelegenheit hier. Das gemeinsame Essen und das Zusammensitzen.“

Info Christliche Islandtafel wurde 2001 gegründet Verein Die Christliche Islandtafel wurde 2001 gegründet, ihr erstes Domizil war nahe des Weber-Denkmals an der Islandstraße – daher rührt auch der Name. 2007 folgte der Umzug an die Kölner Straße, ehe die Islandtafel Anfang der 90er Jahre aus Platzgründen an den heutigen Standort an der Bachstraße umzog. Öffnungszeiten Die Christliche Islandtafel an der Bachstraße 6 samt angeschlossener Kleiderkammer ist jeden Dienstag und Donnerstag, jeweils in der Zeit von 11.30 bis 13.30 Uhr, geöffnet.

Dass das Angebot bei den Menschen gut ankommt, zeigt sich am Donnerstagvormittag in Form einer langen Schlage vor dem Eingang. Die Lebensmittelausgabe erfolgt über ein Nummernsystem – nach und nach rufen die ehrenamtlich Helfenden die Nummern auf oder heben Zettel hoch, auf denen die jeweilige Nummer groß geschrieben steht. Das hilft meist am besten, denn natürlich ist die Sprachbarriere zu Beginn einer Flucht immens hoch. Immerhin kann eine Frau übersetzten. Sie ist aus der Ukraine, hatte schon häufiger in Deutschland – und auch in Hückeswagen – als Pflegekraft gearbeitet, und musste nun selbst fliehen. „Das ist sehr hilfreich, denn ansonsten müssen wir uns mit Händen und Füßen verständigen“, erklärt Hanni Turck. Auch Übersetzungs-Apps kommen zum Einsatz, allerdings haben die Smartphones im hinten gelegenen Raum, der in den Felsen gehauen ist und in dem die Lebensmittel gelagert werden, meist keinen Empfang.

Dort sind an diesem Donnerstag sehr viele Lebensmittel gelagert, die Auswahl ist noch groß. „Heute haben wir vor allem mehrere Kisten Bananen und Erdbeeren. Wir haben auch sonst riesige Mengen aus dem Einzelhandel bekommen. Aber natürlich kann man sich darauf nicht unbedingt verlassen“, sagt Karl-Peter Turck. Die Verteilung erfordere den vollen Einsatz aller Mitarbeitenden, und deswegen entschuldigt er sich auch, um wieder an die Arbeit zu gehen. „Es ist viel, es ist anstrengend – aber wir wissen, warum wir es machen. Und es tut auch gut, zu merken, dass unsere Arbeit ankommt“, sagt Hanni Turck. Sie deutet auf einen Teller, auf dem einige Stücke Baklava liegen, die eine Frau vorbeigebracht hat. „Eine Frau aus der Ukraine hat mich auch ganz spontan umarmt und bedankt. Das ist einfach schön“, sagt Hanni Turck.