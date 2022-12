Integration in Hückeswagen Annäherung durch gegenseitige Offenheit

Die jetzt fünfköpfige Familie lebt seit gut fünf Jahren in Hückeswagen. Und auch, wenn sie sich wohl und vor allem sicher fühlten, sei da natürlich immer auch eine gewisse Traurigkeit mit im Spiel, wenn sie an zu Hause denke, sagt Nasimah Mohamadi ernst. „Mein Bruder ist vor kurzem gestorben, ich konnte nicht für meine Familie da sein. Aber auf der anderen Seite haben meine Kinder hier eine Zukunft.“ Überhaupt sieht die Familie diese Zukunft in Deutschland – und das gehe nur, wenn sie die neue Kultur auch kennenzulernen bereit sei. Wenn sie wisse, was die Menschen hier glaubten, was sie feierten, welche Traditionen und Bräuche es gebe. „Wenn man den Kontakt zu den Menschen nicht hat, dann ist es wirklich sehr schwer, in einem fremden Land anzukommen“, sagt die 34-Jährige. Um dem entgegenzuwirken gehe sie etwa regelmäßig ins Café KiWie am Drosselweg in Wiehagen, eben weil dort Hückeswagener und Geflüchtete zusammenkommen würden.