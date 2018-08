Hückeswagen: Irritationen über Schloss-Sirene

Hückeswagen Ist die neue Sirene auf dem Schloss „heiser“, oder funktioniert sie ganz normal? Darüber sind sich einige Anwohner vom Fürstenberg und die Stadtverwaltung nicht ganz einig.

In den 60er und 70er Jahren, also zu Zeiten des Kalten Krieges, wurde der Katastrophenschutz noch hoch angesiedelt. Damals gab es in der Schloss-Stadt noch viele Sirenen, unter anderem in vielen Außenortschaften wie Holte, Straßweg, Westhofen oder Scheideweg. Heute sind es gerade einmal drei Sirenen, die für die Feuerwehr aktiv sind: in Wiehagen auf dem ehemaligen Sparkassengebäude, in der Innenstadt auf dem Schloss und in Herweg neben dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr. Doch die flächendeckende Alarmierung der Bürger in Notfällen als Zivilschutz ist seit den Anschlägen auf das World Trade Centern in New York am 11. September 2001 wieder verstärkt ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Deshalb war im Oktober 2016 die Sirene auf dem Schelmenturm des Schlosses im Zuge der Verbesserungen im Bereich des Katastrophenschutzes erneuert worden. Auch auf Wiehagen gibt es mittlerweile eine neue, wie Binder bestätigte. Und die in Herweg soll nächstes Jahr durch eine modernere ersetzt werden, teilte Schröder mit.