Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Augenzwinkernde irische Neujahrstradition

Das erste Konzert der Irish-Folk-Band „Fragile Matt“ aus Wuppertal in Hückeswagen liegt schon einige Jahre zurück. Damals war nicht klar, dass die Auftritte von Sänger David Hutchinson, Gitarren-„Floh“ Andrea Zielke und der ruhigen Trommlerin Katja Winterberg mal offizieller Jahresauftakt im Kultur-Haus Zach werden würden. Denn das erste Konzert des neuen Jahres wird schon seit einigen Jahren von „Fragile Matt“ bestritten, wie auch am Freitagabend wieder. Und das vor einer kontinuierlich großen und gut gelaunten Schar an Folk-hungrigen Zuschauern.