Forum Hückeswagen Irische Tanz-Show von Choreograph Andrew Vickers

Spätestens seit „Riverdance“ sind irische Tanzrhythmen auch bei vielen Hückeswagenern beliebt. Und nun kommt die nächste Show ins Forum. Nach „Spirit of Ireland“ mit mehr als 300.000 Besuchern in fünf Jahren, haben die Produzenten vor fünf Jahren eine neue Produktion auf den Markt gebracht: „Celtic Rhythms direct from Ireland“. 250 Shows in Deutschland und mehr als 100.000 Besucher haben sich bis Frühjahr 2020 von der Irish Dance Show, inszeniert von Startänzer und Choreograph Andrew Vickers, begeistern lassen. Von Januar bis März 2024 geht die Reise auf die Konzertbühnen deutscher Städte weiter – und führt die Künstler auch mal wieder nach Hückeswagen.