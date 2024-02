Dance-Show in Hückeswagen Irische Musik und keltische Rhythmen

Andrew Vickershatte nicht nur für die eindrucksvoll anzusehenden Tanzdarbietungen in der gemischten Gruppe, manchmal auch die Frauen oder die Männer alleine, gesorgt, sondern er legte immer wieder eine flotte Sohle aufs Parkett. Wenn er etwa im düsteren Bühnenhalbdunkel, nur angestrahlt von einem einzelnen Licht, mit einem Hut auf dem Kopf in einen unglaublich schnellen Stepptanz eintauchte, erinnerte man sich nicht nur einmal an den legendären Michael Flatley und seine „Lord Of The Dance“-, „Feet Of Flames“- oder „Celtic Tiger“-Shows. Andrew Vickers tauchte dabei tief in die irische Geschichte ein, wenn er etwa den „Brush Dance“, den Besentanz, aus der Region Connemara im Westen Irlands eingebaut hatte, bei dem er mit drei Kollegen mit je einem Besen komplexe Tanzfiguren präsentierte. Das war einfach nur eindrucksvoll und bekam kräftigen Applaus.