Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Irische Folkmusik der spritzigen Art

Musikalisch hat die Band viel zu bieten, deutlich war spürbar, dass es sich hier um Instrumentalisten handelt, die schon über reichlich Spielpraxis und Erfahrung in ihrem Genre verfügen. Souverän und sorgfältig eingespielt aufeinander zeigen sich die Mitglieder von „Rionn“, obwohl sie erst rund drei Jahre in dieser Besetzung spielen. Und so durfte sich das Publikum an vielen „Jigs“ und „Reels“ aus Irland und Schottland erfreuen – die Band ließ es nie langweilig werden. Mit einem Wort: Ein weiterer Besuch von „Rionn“ in Hückeswagen ist gern gesehen.