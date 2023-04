Hückeswagener Geschichtsverein Iris Kausemann bleibt BZG-Vorsitzende

Sie sei in den vergangenen Jahren in dieser Hinsicht auch „etwas enttäuscht“ gewesen. „Denn es ist praktisch alles auf meinen Schultern gelagert, das geht so nicht mehr“, betonte sie. Unter der Zusicherung, dass sie die gewünschte Unterstützung aus dem Verein erhält, wurde Iris Kausemann dann einstimmig wiedergewählt. Und dafür gab es großen Applaus.