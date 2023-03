Geschichtsvereine in Hückeswagen Iris Kausemann kehrt BGV den Rücken

Iris Kausemann hat eine schwere Zeit hinter sich. Vier Monate war sie krankgeschrieben, erst seit November ist sie wieder in der Lage, ihrem Beruf als Stadtarchivarin von Radevormwald nachzugehen. „Über den Jahreswechsel bin ich dann in mich gegangen“, erzählt die Wipperfürtherin, die in Hämmern lebt. Dabei ist ihr klargeworden, dass sie sich jetzt erst einmal um ihre Gesundheit kümmern muss. Iris Kausemann hat daher beschlossen, die Vorsitze beider Geschichtsvereine – Bergisches Zeitgeschichte (BZG) und Bergischer Geschichtsverein Abt. Hückeswagen (BGV) – niederzulegen. Doch während sie der BZG als Mitglied treu bleiben will, hat sie dem BGV komplett den Rücken gekehrt. Vereinsintern sei „etwas passiert“, über das sie Stillschweigen bewahrt.