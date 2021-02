"Das perfekte Dinner" aus Hückeswagen : Iris Hager kocht sich in die Herzen der Zuschauer

Iris Hager hat bei „Das perfekte Dinner“ von VOX teilgenommen. Foto: TVNOW / ITV Studio

Hückeswagen Die Hückeswagenerin Iris Hager kochte sich in der VOX-Sendung „Das perfekte Dinner“ mit Lachs, Thymian-Spitzkohl, Rouladen und selbst gemachten Schupfnudeln auf den zweiten Platz.

Im November hatte die Hückeswagenerin Iris Hager an der VOX-Sendung „Das perfekte Dinner“ teilgenommen und mit vier weiteren Kandidaten aus der Region gekocht (die BM berichtete). In der vorigen Woche wurden die Folgen ausgestrahlt. Mit den vielen Reaktion aus dem Freundes- und Bekanntenkreis hatte die 47-Jährige jedoch nicht gerechnet. „Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm“, berichtet sie lachend. Jeden Tag saß sie vor dem Fernseher – am letzten Abend zusammen mit ihrer Mutter in der norddeutschen Heimat in Meldorf.

„Es ist schon etwas peinlich, sich selbst zu sehen“, beschreibt die Kioskbetreiberin das Gefühl beim Anschauen der Sendungen. Ihre Kochkünste konnten sich sehen lassen: Mit gegrillten Lachs, Rouladen, Thymian-Spitzkohl und selbstgemachten Schupfnudeln wusste sie ihre Gäste zu verwöhnen. Auch der Nachtisch mit Schokoladeneis, Beeren-Gelee und den „Verdrehten Jungs“ (ein norddeutsches Schmalzgebäck) kam bestens an. „Vor lauter Aufregung hatte ich vergessen, die Soße für den Himbeerspiegel durchzusieben“, verrät sie. Die Aufregung am eigenen Kochtag war ihr in dem Zusammenschnitt kaum anzumerken. An den vier anderen Tagen der Woche, war sie bei ihren Mitstreitern aus Solingen, Wuppertal und Schwelm zu Gast und konnte selbst Punkte vergeben. Am Ende reichte es für die Hückeswagenerin, die insgesamt 30 von 40 möglichen Punkten erhielt, für einen zweiten Platz. Die gemeinsame Leidenschaft zum Kochen verbindet die Teilnehmer. „Wir haben eine WhatsApp-Gruppe und schreiben uns immer noch“, berichtet Iris Hager. Im Sommer ist ein Treffen zusammen mit den Partnern geplant.