Gestrandet in Hückeswagen Iranischem Christ droht Abschiebung in Gottesstaat

Die dieser Geschichte innewohnende Dramatik ist durchaus bemerkenswert und ungewöhnlich. Sie handelt von einem 43-jährigen Mann aus der iranischen Hauptstadt Teheran. Er ist Akademiker, heißt Mohammad Hajimolaali und ist verheiratet. Sein Arbeitsfeld ist die pharmazeutische Forschung, er hat viele wissenschaftliche Paper veröffentlicht. Und googelt man seinen Namen, wird man schnell fündig. Etwa in Google Scholar, einer Suchmaschine für wissenschaftliche Arbeiten. Dieser Mann lebt mit seiner kranken Frau, einer Ingenieurin, derzeit in Hückeswagen, in der Flüchtlingsunterkunft an der Peterstraße.