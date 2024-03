Stadt Hückeswagen hat Gebäude auf Fürstenberg verkauft Investor lässt frühere städtische Häuser wieder glänzen

Wer dieser Tage vor zwei Mehrfamilienhäusern an der Gerhart-Hauptmann-Straße steht, die bis vergangenes Frühjahr noch in Eigentum der Stadt waren, dürfte sich verwundert die Augen reiben. Zumindest beim Blick auf die Nummer 4. Denn die erstrahlt mittlerweile in völlig neuem Glanz, innen wie außen, was aber vor allem an der neuen Fassade zu erkennen ist. Die benachbarte Nummer 6, etwas versetzt, präsentiert sich dagegen noch nach wie vor in eher unschönem Grau. Es ist vor allem dieses Gebäude, in dem der „Bautrupp“ aus Lüdenscheid, eine Art Generalunternehmer, aktuell zugange ist. Im Haus Nummer 4 werden nur noch die letzten Arbeiten erledigt, die Kernsanierung dieses Hauses ist praktisch abgeschlossen.