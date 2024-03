Konzert in Hückeswagen Rock-Klassiker mit Liebe zur Improvisation

Wer hätte das gedacht? In der Schloss-Stadt gibt es jede Menge Fans und Freunde des klassischen Hardrock-Sounds der 1960er- und 1970er-Jahre. Das wurde am Samstagabend beim bejubelten Konzert des Kölner Quartetts „Into Deep“ deutlich. Uwe Baumann an der Gitarre, Keyboarder Michael Peschko, Bassist Andreas Schulz und Drummer Bernd Schramm waren ins Kultur-Haus Zach gekommen, um die über 70 Gäste auf einen satt rockenden Trip in die Welt von Carlos Santana, Deep Purple und The Who mitzunehmen. Und das auf eine sehr gekonnte Weise. Denn die Band spielte nicht nur ordentlich laut auf, sondern auch virtuos, von einfallsreich bis nah am Original und vor allem mit jeder Menge Spielfreude. Das wurde direkt beim instrumentalen Intro-Song deutlich und setzte sich im darauffolgenden und mit Pfeifkonzert begeistert aufgenommenen Santana-Hit „Black Magic Woman“ fort.