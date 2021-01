Hückeswagen: Interwie mit Brigitte Thiel (FaB) : Viel angestoßen für Hückeswagen

Hückeswagen Brigitte Thiel, Fraktionsvorsitzende der FaB, spricht im Interview mit unserer Redaktion über die Ziele der Wählergemeinschaft für die im Herbst neu begonnene, fünfjährige Legislaturperiode.

Brigitte Thiel Anlässlich der Wahl haben wir unser Erscheinungsbild auf allen Kanälen runderneuert und unsere Schwerpunkte noch klarer herausgestellt. Zudem hatten wir in den vergangenen sechs Jahren eine gute Arbeit abgeliefert. Mit unserem Bürgermeisterkandidaten Frank Mombauer hatten die Bürgerinnen und Bürger in Hückeswagen eine echte Wahlmöglichkeit – und nicht zuletzt: Wir hatten ein gutes Wahlprogramm.

Novum Die Wählergemeinschaft hatte nicht nur ihr Ergebnis gegenüber der Wahl 2014 (5,1 Prozent) mehr als verdoppelt, es ist auch das beste in ihrer mehr als 20-jährigen Geschichte.

Wahl Bei der Kommunalwahl am 13. September bekam die FaB 752 der insgesamt 7042 gültigen Stimmen. Damit entfielen 10,7 Prozent der Stimmen auf die FaB, die mit fünf Mitgliedern in den neuen Stadtrat einzogen.

Was sind die wichtigen Themen für die FaB in der neuen Legislaturperiode?

Thiel Unsere Themen sind etwa mehr Bürgerbeteiligung, eine vernünftige und bezahlbare Stadtentwicklung, ökologisch vertretbare Erschließung von Gewerbegebieten, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, attraktive Gestaltung von Stadtteilen wie etwa Wiehagen, der Schuldenabbau und ein transparentes Projekt-Controlling, das Ende des Haushaltsicherungskonzepts, um nur um einige Beispiele zu nennen. In unserem Wahlprogramm auf der Internetseite der FaB sind alle Themen zum Nachlesen aufgeführt.

Der Stadtrat ist deutlich größer als bislang – wie beurteilen Sie das in Bezug auf die Arbeit?

Thiel Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer einschätzen. Es sind nun viele junge Ratsmitglieder neu mit dabei, und es kommen so bestimmt viele gute und neue Ideen. Wir werden zu gegebener Zeit sehen, was man gemeinsam erreichen kann.

Hückeswagener Politik in der neuen Legislaturperiode

Hückeswagener Politik in der neuen Legislaturperiode : „Hückeswagen soll eine grüne Stadt werden“

Thiel An den aktuellen Zahlen ist zu erkennen, dass die Hückeswagener Bürgerschaft sich allgemein wohl an die vorgegebenen Regeln halten. Dafür ganz herzlichen Dank. Die Uneinsichtigkeit Einzelner ist jedoch leider auch hier bei uns festzustellen. Wichtig ist aber, dass die Hückeswagener zusammenhalten. Das tun sie auch, indem sie den Einzelhandel und die Gastronomie unterstützen, den Nachbarn helfen und immer da einspringen, wo es derzeit möglich und nötig ist. Wir haben in den vergangenen Monaten viel angestoßen, wie etwa den Schulneubau, das neue Gewerbegebiet oder den Glasfaserausbau. Wir hoffen nur, dass uns Corona den Zeitplan nicht kippt.