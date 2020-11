Hückeswagen - Interview zum Thema Sicherheit + Kriminalität : „Täter suchen nach günstigen Gelegenheiten“

Gerade die dunkle Jahreszeit ist attraktiv für Einbrecher, fällt ihr verbotenes Tun doch weniger auf. Polizei-Sprecher Michael Tietze (kl. Foto) berichtet im Interview über die Zahlen im Kreisgebiet und was man gegen solche Täter tun kann. Foto: dpa/Daniel Maurer

Hückeswagen Die dunkle Jahreszeit ist bei Einbrechern beliebt. Polizei-Sprecher Michael Tietze spricht im Interview über Statistik und Prävention von Wohnungseinbrüchen im Oberbergischen Kreis.

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Herr Tietze, wie sind die aktuellen Zahlen bei Wohnungseinbrüchen im Kreisgebiet?

Michael Tietze Von Januar bis September haben wir in diesem Jahr 197 Wohnungseinbrüche aufgenommen – im Vergleich zum Vorjahr sprechen wir um einen Rückgang von etwa 15 Prozent (2019: 230). Bei knapp über 50 Prozent blieben die Einbrecher zudem erfolglos, was für eine gute Sicherung der Häuser beziehungsweise aufmerksame Nachbarn spricht. Wir hoffen, dass diese positive Entwicklung auch in der dunklen Jahreszeit anhält, in der Einbrecher im Schutz der Dunkelheit öfters unterwegs sind.

Info Die Polizei rät: Wachsam sein! Maßnahmen Grundsätzlich gilt, dass man in der Nachbarschaft auf verdächtige Personen, Fahrzeuge, Situationen oder Geräusche achten soll. Im Verdachtsfall sofort den Notruf 110 wählen. „Und außerdem sollte man sich neutral und kostenfrei zum Einbruchschutz beraten lassen“, rät Polizeihauptkommissar Michael Tietze. www.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

Wie sind die Entwicklungen der vorigen Jahre?

Tietze Im Vergleich mit den vorigen zehn Jahren haben wir ein sehr niedriges Niveau erreicht. In der Spitze waren es vor fünf Jahren kreisweit 717 Einbrüche. Wenn sich die aktuelle Entwicklung fortsetzt, liegen wir in diesem Jahr wieder unter 300 Taten. Dies ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, die die Anstrengungen der Polizei NRW mit guten Zahlen belohnt. Das Konzept gegen Wohnungseinbruchsdiebstahl ist sehr breit aufgestellt. Ein zentraler Baustein ist unsere Kampagne „Riegel vor! Sicher ist sicherer.“ Dabei geht es zum einen um die Beratung der Bürger, wie man sich mit technischen Mitteln aber auch mit sinnvollem Verhalten selber schützen kann. Zum anderen bauen wir auf die Aufmerksamkeit der Menschen. Wenn sich ein Einbrecher beobachtet fühlt, wird er in aller Regel von seinem Vorhaben Abstand nehmen. Und ganz wichtig: Wenn einem etwas verdächtig vorkommt, die 110 wählen! So haben wir die Chance schnell vor Ort zu sein.

Was ist mit verstärkten Kontrollen?

Tietze Wichtig sind sicherlich auch verstärkte Präsenzstreifen und regelmäßige, gezielte Kontrollaktionen gegen reisende Einbrecherbanden. Mit diesen Kontrollen steigt der Druck auf die Täter. Auch die Spurensicherung an Tatorten ist intensiviert worden, was das Entdeckungsrisiko erhöht. Dazu kommt eine engere Zusammenarbeit mit anderen Polizeibehörden und anderen Bundesländern. Hier im Oberbergischen Kreis haben wir die Organisation geändert und eine zentrale Bearbeitung eingerichtet, wodurch Zusammenhänge schneller erkannt werden können. Letztendlich hat wohl auch die Strafverschärfung – Wohnungseinbruchsdiebstahl ist seit Juli 2017 ein Verbrechenstatbestand mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr – mit einem gewissen Abschreckungseffekt zu der Entwicklung beigetragen.

Wie hoch ist die Aufklärungsquote?

Tietze Zur aktuellen Quote gibt es noch keine Zahlen. Aufwändige Ermittlungen und die Auswertung von Spuren brauchen ihre Zeit. Die Aufklärungsquoten der Vorjahre lagen im Kreis aber zum Teil deutlich über dem Landesschnitt.

Sind Einbruchdiebstähle grundsätzlich schwer aufzuklären?

Tietze Einbrecher sind bemüht im Verborgenen zu arbeiten, weshalb es in den meisten Fällen keine Zeugen gibt. Daher kommt es oft darauf an, ob wir verwertbare Spuren finden und diese einem Täter zuordnen können. Aber auch wenn es keine direkten Tatzeugen gibt, sind Hinweise aus der Bevölkerung für unsere Arbeit enorm wichtig. Auswärtige Einbrecher stellen ihre Fahrzeuge meist im Umfeld ab. Über solche Hinweise sind schon einige Taten im Nachhinein geklärt worden oder es werden Zusammenhänge mit anderen Einbrüchen erkannt.

Ist Oberberg attraktiv für Täter?

Tietze Dafür liegen uns keine Hinweise vor. Vom Grundsatz her ist es in unserem eher ländlich geprägten Umfeld eher günstig, dass fremde Personen oder Fahrzeuge direkt auffallen – das scheuen Einbrecher naturgemäß. Je anonymer das Umfeld, umso einfacher haben es die Täter.

Werden die Taten in der Regel geplant oder spontan begangen?

Tietze Hinweise auf gezieltes Ausbaldowern einzelner Tatobjekte sind sehr selten. Überörtliche Täter gehen zwar geplant vor, die Objektauswahl fällt aber eher spontan aus. Die Täter fahren durch die Gegend und suchen nach günstigen Gelegenheiten. Seien es ein gefüllter Briefkasten, heruntergelassene Rollläden oder auch jetzt, in der dunklen Jahreszeit, unbeleuchtete Häuser. Bei örtlichen Tätern ist es ähnlich. Sie gehen öfter spontan auf Diebeszug und suchen im Umfeld ihres Wohnorts, je nach der eigenen Mobilität, nach günstigen Tatgelegenheiten.

Sind Täter eher als Einzelpersonen oder in Gruppen aktiv?

Tietze Örtliche Täter agieren öfters einzeln, überörtliche Täter sind oft bandenmäßig organisiert und treten arbeitsteilig mit mehreren Tätern auf. Da gibt es häufig auch scheinbar unbeteiligte Täter, die nur das Umfeld beobachten und Alarm schlagen, wenn Hausbewohner zurückkehren oder die Polizei anrückt.

Wann sollte man stutzig werden?

Tietze Immer dann, wenn fremde Personen sich in der Nachbarschaft aufhalten, die womöglich auch Grundstücke betreten. Ein beliebtes Vorgehen ist das Klingeln an der Haustür, um zu prüfen, ob jemand zu Hause ist. Öffnet man die Tür, werden belanglose Fragen nach einer Straße oder Ähnlichem gestellt – öffnet man nicht, haben die Einbrecher quasi freie Bahn.

Stichwort Corona: Rechnen Sie mit weniger Einbrüchen, weil die Menschen vermehrt zu Hause sind?