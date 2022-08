OGB-Geschäftsführerin Simone Ufer : Eine Perspektive aufzeigen

Interview Hückeswagen Die OGB betreibt seit 40 Jahren in Hückeswagen den Lindenhof zur Hilfe für psychisch Behinderte – sowie viele weitere Einrichtungen im Kreis. Wir haben mit Geschäftsführerin Simone Ufer gesprochen.

Ufer Die Eintragung des Oberbergischen Vereins zur Hilfe für psychisch Behinderte im Vereinsregister war am 22. Dezember 1978. Zielsetzung war, außerklinische Strukturen und Angebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen im Oberbergischen Kreis zu schaffen. Bis 1985 wurden vier besondere Wohnformen eröffnet sowie die Beratungshäuser im Kreisnorden und -süden sowie in der -mitte. Die Oberbergische Gesellschaft zur Hilfe für psychisch Behinderte wurde 1985 als 100-prozentiges Tochterunternehmen des Vereins gegründet. Die Schwestergesellschaft der OGB GmbH, die RAPS-Werkstätten (Rehabilitation Arbeit Produktion Service), öffneten am 18. Juli 1988 ihre Tore auf dem ehemaligen Gelände der psychiatrischen Klinik in Marienheide. 1995 erfolgte die Gründung der WRS (Wir realisieren Service) als Integrationsunternehmen durch die Geschäftsführungen des Klinikums Oberberg und des Oberbergischen Vereins als Dienstleistungsunternehmen für Gesundheitseinrichtungen. Somit sind Unterstützungsleistungen in den Bereichen Soziale Teilhabe, Teilhabe an Arbeit und Arbeit in Inklusionsunternehmen für unser Klientel gewährleistet. Bis heute wurden diese Angebote stetig ausgeweitet. Derzeit unterstützen wir 160 Personen, die bei uns wohnen. Es sind zirka 200 Personen, die eigenständig wohnen, und zusätzlich etwa 350 Personen, die regelmäßig von unseren Experten beraten werden.