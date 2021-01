Interview mit Hückeswagens FDP-Fraktionschef Jörg von Polheim : Ziel: bezahlbaren Wohnraum schaffen

Hückeswagen Jörg von Polheim ist der Vorsitzende der Hückeswagener FDP. Im Interview spricht er über die Aufgaben in der neuen Legislaturperiode.

Jörg von Polheim Die FDP hat bei der letzten Wahl ein solides Ergebnis erzielt, wir sind weiterhin mit drei engagierten Ratsmitgliedern im Rat vertreten. Unsere Arbeit wird von weiteren sachkundigen Bürgern in den Ausschüssen unterstützt, so dass die FDP-Fraktion weite Bereiche der Gesellschaft in Hückeswagen repräsentiert.