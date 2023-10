www.hueckeswagen.de ist nicht erreichbar Internetseite der Stadt Opfer von Cyberangriff

Der Hackerangriff galt zwar nicht der Stadtverwaltung, ihre Internetseite www.hueckeswagen.de wurde am Montag aber Opfer eines Cyberangriffs. Sie ist abgeschaltet und nicht erreichbar, teilte Torsten Kemper von der Stadtverwaltung mit. Betroffen von dem Cyberangriff ist der IT-Dienstleister Südwestfalen-IT (SIT), der aktuell zu starken Einschränkungen bei der Informationstechnologie (IT) vieler Kommunen führt. „Die SIT hat sicherheitshalber sämtliche Systeme heruntergefahren und damit auch die Homepage der Stadt abgeschaltet“, berichtete Kemper. Aktuell bekomme man einen Hinweis der SIT bei Aufruf der Seite. Die Verwaltung betont, dass in Hückeswagen lediglich die Internetseite von diesem Ausfall betroffen ist. „Alle anderen IT-Systeme arbeiten normal, die Stadt ist auch per E-Mail wie gewohnt erreichbar“, versichert Kemper. Allerdings sei aktuell noch nicht absehbar, wie lange der Ausfall der Homepage dauern werde. So wird die Stadt über ihre Social-Media-Kanäle informieren, wenn die Seite wieder zur Verfügung steht: