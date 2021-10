RC-Regatta auf der Bever-Talsperre in Hückeswagen : Internationale DM der Ein-Meter-Modellsegelboote

RC-Regatta auf der Bever-Talsperre in Hückeswagen

Maximal ein Meter lang sind die Segelboote, die am kommenden Wochenende bei der IOM-Kompassregatta auf der Bever ferngesteuert werden. Foto: SVWu

Hückeswagen Maximal ein Meter lang sind die Segelboote, die am Wochenende bei der IOM-Kompassregatta auf der Bever gesteuert werden. 28 Starter aus fünf Ländern haben sich angemeldet.

Es sieht aus, als würden Segler ihre Boote über die Wasseroberfläche der Bever-Talsperre steuern. In gewissem Sinne stimmt das auch – nur sitzt kein Mensch in den Booten, vielmehr werden die ein Meter langen RC-Modelle vom Ufer aus ferngesteuert. Zu sehen sein wird das am kommenden Wochenende von Samstag bis zum Feiertag Allerheiligen.