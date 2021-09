Tag der offenen Tür der Musikschule : Parcours weckt die Lust am Musizieren

Parcours weckt die Lust am Musizieren

Hückeswagen Einfach ausprobieren und mitmachen – das konnten die Mädchen und Jungen beim Tag der offenen Tür der Musikschule am Sonntagnachmittag. Das Interesse an den Angeboten war groß. Und die Anmeldezahlen steigen stetig.

Musikschulleiter Eckhard Richelshagen war überwältigt, angesichts der vielen Kinder und Eltern, die am Sonntag zum Tag der offenen Tür in die Musikschule gekommen waren. Die Besucher konnten sich bei Vorführungen und einem Instrumenten-Parcours ausführlich über die Angebote der Musikschule Hückeswagen (MSH) informieren und auch selbst die Instrumente ausprobieren.

„Wir sind sehr froh, dass so viele gekommen sind. Es zeigt, dass nach der Corona-Zeit Bedarf besteht“, begrüßte Richelshagen die Gäste. Um den Hygieneregeln gerecht zu werden, gab es ein abgespecktes und überschaubares Angebot, das dennoch sehr gut ankam. Den Start machte Dozentin Christine Langmaack mit der Musikalischen Früherziehung. Mit kindgerechten Sing-Spielen bezog sie auch die jüngsten Zuschauer mit ein, die begeistert im Takt klatschten und sangen.

Alternative Im Lockdown konnten die meisten Übungsstunden der Musikschule per digitalem Fernunterricht fortgesetzt werden. Nur die Gruppenangebote mussten ruhen.

Beim Instrumenten-Parcours konnten die Mädchen und Jungen dann selbst die Instrumente ausprobieren und sich in jedem Unterrichtsraum einen Belohnungsstempel abholen. Die Auswahl reichte vom Klavier über Keyboard, Akkordeon, Saxophon, Cello, Violine, Schlagzeug, Gitarre, E-Gitarre und E-Bass bis zur Block- und Querflöte. Moritz (4) probierte das Kopfstück der Blockflöte aus und entlockte ihr Töne, die einer Feuerwehr-Sirene ähnelten. Flötenlehrerin Bärbel Prinz empfahl den Eltern einen Einstieg zum Erlernen des Instruments ab etwa fünfeinhalb Jahren. „Es ist viel Koordination nötig, womit man bei der Blockflöte vielleicht nicht rechnet“, erklärte sie.

Der fünfjährige Gustav hing fasziniert an den Lippen und Fingern von Gitarrenlehrer Cosimo Erario, der die vielen Einsatzmöglichkeiten des Instruments aufzeigte – sei es als Begleitung in der Rockband, für träumerische Balladen, aber auch, um die eigenen Eltern beim Singen zu begleiten. Gustav hörte aufmerksam zu und testete gleich einmal selbst, welche Harmonien der kleinen Konzertgitarre zu entlocken waren, die er gerade so mit den Armen umgreifen konnte.