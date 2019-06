Weltenbummler aus Hückeswagen : Insel-Hopping in Indonesien

Hückeswagen Orang-Utans, Komodowarane, Regenwald, Kunst, buddhistische Tempel und brodelnde Vulkane lagen auf der Reiseroute von Ronald Schulte. Der Hückeswagener besuchte ein paar der 17.000 Inseln Indonesiens in 18 Tagen.

Mit dem Zug ging die Reise weiter bis zum 2329 Meter hohen Mount Bromo. Um 4 Uhr morgens bestieg die Gruppe den aktiven Vulkan, um den Sonnenaufgang mitzuerleben. „Wir standen direkt am Krater und konnten die Lava brodeln hören“, erinnert sich Ronald Schulte an diesen besonderen Moment. Noch mehr Adrenalinschübe verursachte die Wanderung durch die Nassreisfelder, in der auch Mambas und Königskobras leben. Oder die Beobachtung der Komodowarane auf der Insel Rinca. Die größte noch lebende Echse der Welt kann bis zu drei Meter lang werden. Sie beißt nur einmal. „Wenn sich das Gift im Körper des Opfers verteilt, stirbt es. Faszinierend, aber zum Kuscheln nicht geeignet“, fügt der Kindergärtner augenzwinkernd hinzu.

Seinen Geburtstag verbrachte der Hückeswagen an Bord eines piratenähnlichen Segelschiffes. Auf der Mangroven-Insel Kalong ließ sich am Abend das Ausschwärmen von bis zu 200.000 Flughunden beobachten. „Das sah aus, wie nicht von dieser Welt – ein faszinierender Anblick“, sagt der 60-Jährige. Aber es gab nicht nur schöne Anblicke: Massentierhaltung der Schleichkatze in engen Käfigen zur Produktion des teuren „Katzenkaffees“ oder eine Milka-Bonbontüte, die sich an einer Meereskoralle verfangen hatte. „Die Strände waren teilweise mit allem vermüllt, was die Menschheit zu bieten hat“, bedauert Schulte.