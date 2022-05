Hückeswagener Schüler trainieren mit der Lebenshilfe : Inklusives Fußballtraining an der Montanusschule

Hückeswagen Im Rahmen der AOK-Initiative „Fit durch die Schule“ absolvierten Montanusschüler und Mitarbeiter der Lebenshilfe-Werkstatt in der Hauptschul-Turnhalle ein gemeinsames Fußballtraining.

Zehn Schüler der Montanusschule und die ebenso große Fußballmannschaft der Wermelskirchener Lebenshilfe (WLH) standen sich in der Hauptschul-Turnhalle gegenüber und kämpften fair um jedes Tor. Es war das erste Training nach einer langen Zwangspause. Seit einem Jahr gibt es im Rahmen der Initiative „Fit durch die Schule“ das von der AOK geförderte Projekt „Lebendige Inklusion – Fußball mit Schülern und Behinderten“ an der Montanusschule. „Leider ist nach einem erfolgreichen Start 2021 durch Corona und die Maskenpflicht in der Halle das Projekt zwischenzeitig zurückgestellt worden“, berichtete Klaus Kruska von der Schulleitung. Jetzt wurde das inklusive Training wieder aufgenommen.

Während die Lebenshilfe die Anfahrt aus der Nachbarstadt in Kauf nahm, verzichteten die Montanusschüler auf ihre Mittagspause am langen Unterrichtstag. „Wir haben einfach alle Lust auf Fußball“, betonte Giovanni Noiron . Der 14-jährige konnte zwar selbst wegen einer Zerrung nicht spielen, wollte das Training dennoch nicht verpassen. „Ich möchte sehen, wie motiviert die Spieler sind, ob es ein faires Spiel ist und wie andere Menschen spielen“, sagte der Schüler. Schnell konnte er feststellen, dass Fußballer mit geistiger und körperlicher Behinderung durchaus erstzunehmende Gegner und geschickte Spieler sind. Fehlende Fitness war dabei nicht zu erkennen. „Wir trainieren seit dem Winter wieder. Ich bin selbst ganz erstaunt, wie gut das klappt“, sagte Detlef Kietzmann , der die Mannschaft der WLH seit mehr als 20 Jahren trainiert.

Im Rahmen des AOK-Projekts hat die Montanusschule schon viele Ideen eingereicht und dafür Fördergelder bewilligt bekommen. Parallel läuft derzeit das Projekt „Auf dem Wasser durch das Bergische Land“. Durch die finanzielle Unterstützung können Kanus gemietet oder den Lehrern Lehrgänge ermöglicht werden. Auch das Fußballtraining mit Profis, dass schon mehrfach an der Schule stattgefunden hat, zählt dazu. Unter dem Motto „Fit nach Corona“ bietet die Montanusschule neue Sporttrends wie Jumping oder Parcours an. „Ziel ist es, die Schüler für Sport und die örtlichen Vereine zu begeistern“, betonte Kruska. Der Sport unterstützt zudem die Inklusion und Integration an der Schule. „Ich möchte es schon Diversitätskonzept nennen, das wir an unserer Schule gerade neu aufstellen“, berichtete Karlheinz Rennau von der Schulleitung.